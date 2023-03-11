Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Seçkin Yener, İlknur Çakar
Bolu Belediyespor: Kodala, Ece Kozdere, Casanova, Elisa Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Selin Navruz, Gizem Çerağ Düzeltir, Cruz, Hilal Kocakara, Melike Nezihe Çadır, Buket Yılmaz)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Baysal, Rykhliuk, Leyva, Hazal Selin Uygur (Pınar Atasever, Şiirsel Merve Altın, Dilara Sağbaş, Alara Altundağ)
Setler: 25-16, 18-25, 25-17, 13-25, 11-15
Süre: 123 dakika (25, 26, 29, 25, 18)
BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-2 yendi.