Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor

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BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar aralıklarla devam ediyor.

Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan ve kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki merkezde kar kalınlığı bir metreyi aştı.

2 bin yatak kapasiteli 5 otelin yer aldığı merkezde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistler, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaptı.

İstanbul'dan gelen Oğuz Emre Yaşar, gazetecilere, "Kartalkaya güzel. Bugün hava durumu da iyi. Dün çok kar yağdı, çok fırtına vardı ama bu hafta güzelce kayılabilir. Buraya zaten senelerdir geliyoruz." dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon 26 Mart'ta sona erecek.

















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