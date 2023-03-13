Yüksek kesimlerinde kar yağan Bolu'nun kent merkezinde meyve ağaçları çiçek açtı

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BOLU (AA) - Kent merkezinde ilkbahar havası yaşanılan Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkili oluyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kent merkezinde meyve ağaçları çiçek açtı.

Kente 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve yüksek kesimde yer alan Gölcük Tabiat Parkı'nda ise kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kent merkezinde bahar havasını yaşayan vatandaşlar, kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı parkta kış manzaralarına şahitlik ediyor.

Yürüyüş yapmak için tabiat parkına gelen Mehmet Eraslan, gazetecilere, iki mevsimin bir arada yaşanmasının çok güzel olduğunu belirtti.









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