Bolu'da "Yeniçağa Gölü Revize Sulak Alan Yönetim Planı" çalıştayı yapıldı

BOLU (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) Bolu'da "Yeniçağa Gölü Revize Sulak Alan Yönetim Planı" çalıştayı gerçekleştirildi.

Kent merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan, 2015 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak ilan edilen, bünyesinde çok sayıda bitki ve hayvan türünü barındıran Yeniçağa Gölü'nün korunması için çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce üniversitelerden uzman kişiler ve sivil toplum kuruluşu yetkililerinin katılımıyla bir otelde çalıştay düzenlendi.



Programda konuşan Vali Erkan Kılıç, kentte bulunan Yeniçağa, Gölcük ve Yedigöller gibi birçok gölün bu coğrafyanın değerleri olduğunu söyledi.



Doğaya sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Bizler doğayla ne kadar barışık olursak, o manada doğal alanları iyi şekilde miras bırakırız. Dünyada insan sayısı artarken, doğamız da bu hoyratça kullanımdan olumsuz şekilde etkilendi. Bu olumsuz etkinin en büyük göstergesi de iklim değişikliği gibi olumsuz durumlara neden oluyor." diye konuştu.



Kılıç, doğal kaynakları korumak zorunda olduklarını dile getirerek, "Bu planlama ve çalışma içerisinde olmamız lazım. Yeniçağı Sulak Alanı da doğa harikası bir yer. Bolu denince ilk akla gelen doğamız. Hem gölümüzün temizliği hem iç temizliği hem de oraya kirlilik getiren kaynakların azaltılması çok önemli. Bu yüzden bu çok güzel bir çalıştay, benzerinin diğer göller için de yapılması lazım. Bu projeye hep beraber sahip çıkacağız. İlimizi daha yaşanılabilir hale getirmemiz için bu tür çalışmalar artarak devam etmeli." dedi.



Göle ilişkin gelecekte yapılabilecek çalışmaların ele alındığı çalıştay bugün sona erecek.



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