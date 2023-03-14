GÜNCELLEME - Bolu'da silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

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BOLU (AA) - Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Aktaş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde N.E. ile Kaan E. (36) ve Volkan O. (35) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.E. tabancayla Kaan E. ve Volkan O'ya ateş etti.



Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kaan E. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Volkan O. ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Kaan E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan N.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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