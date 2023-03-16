Depremde hayat kurtaran JAK timi Kartalkaya'da görev başında

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BOLU (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da hayat kurtaran Bolu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki görevine döndü.

Kayak merkezinde görev yapan JAK timi, depremin ardından arama kurtarma faaliyetine katılmak için Hatay'ın Samandağ ilçesine hareket etti.

Deprem bölgesinde 16 gün kalan JAK timi, 23 kişiyi enkazdan kurtardı.

Kente dönen JAK timi, kayak merkezinde kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara anında müdahale edebilmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

- "Zor bir süreç yaşadık"

JAK Timi Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Ekici, AA muhabirine, deprem bölgesinde zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.



Ekici, moral ve motivasyonlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini, umutların tükendiği anda depremin 132. saatinde bir kişiyi enkazdan çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Özellikle depremzede çocukları gördüğümüzde bir baba olarak çok üzüldük. Arkadaşlarımızla elimizden gelen gayreti göstererek, enkaz alanlarında bulunan vatandaşlarımızı kurtarmaya çalıştık, adeta zamanla yarıştık." diye konuştu.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından da arama kurtarma çalışmalarında yer aldığını belirten Ekici, şunları dile getirdi:



"Hatay'daki depremde büyük bir yıkım vardı. Bulunduğumuz bölgelerde, hemen hemen sağlam bina yoktu diyebilirim. Yüksek katlı binalarda çökmeler daha fazlaydı. Umarım millet olarak böyle bir felaketle bir daha karşı karşıya kalmayız."

Uzman Jandarma Çavuş Ömer Dinçer de tünel açarak enkazda kalanları kurtardıklarını ifade ederek, arama kurtarma çalışmaları sırasında duygusal anlara da tanıklık ettiklerini söyledi.

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