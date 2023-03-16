Bolu'da yurtlarda kalan depremzedelerin sağlığıyla yakından ilgileniliyor

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BOLU (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Bolu'daki yurtlara yerleştirilen depremzedelerin sağlık ihtiyacı hızla karşılanıyor.



Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hattat Emin Barın ve Gölköy yurtlarında yaşamlarına devam eden afetzedelere Bolu Valiliği koordinesinde birçok hizmet sunuluyor.



Doğa ve tarihi geziler dışında çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerle moral bulmaya çalışan depremzedelerin sağlığı da görevlilerce yakından takip ediliyor.



Bu kapsamda sağlık sorunu bulunan depremzedelere, yurtlarda oluşturulan mini hastanedeki polikliniklerde muayene hizmeti veriliyor. Tedaviye ihtiyacı olanlar için hastanelerin ilgili birimlerinden randevu alınırken, İl Sağlık Müdürlüğünce ulaşım imkanı da sunuluyor.



Depremzedelere verilen ilaçlar ise Eczacılar Odası ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince yurtlara getiriliyor.

Bolu Valiliğince geçen aylarda hayata geçirilen "Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesi de depremzedeler için uyarlandı. Bu kapsamda 15 günde bir afetzedelerin kaldığı yurtlara gelen uzman hekimler, vatandaşları sağlık kontrolünden geçiriyor.



- "Sağlık hizmetini kusursuzca sunmaya çalışıyoruz"



İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, gazetecilere, kentte misafir edilen depremzedelere sağlık hizmetlerini kusursuzca sunmaya çalıştıklarını anlattı.



Doktor ve hemşirelerin gece 00.00'a kadar yurtlarda hizmet verdiğini aktaran Demirkol, "Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesiyle depremzedeleri hastaneye gitmeden muayene ettiklerini kaydetti.



Demirkol, depremzedelere hastane için ulaşım hizmeti de sağladıklarını belirterek, "Burada yazdığımız veya hastanede yazılmış ilaçlarını da yine eczacılar odamızla yaptığımız işbirliği çerçevesinde akşam yurtlarına kendi ayaklarına kadar getirmiş oluyoruz." dedi.

Gölköy Yurdu'ndaki poliklinikte muayene olan depremzede Yakup Kavu da Gaziantep'ten geldiğini dile getirerek, "Yaklaşık 3 haftadır burada kalıyoruz. Diş için gelmiştik, muayene olduk, hastaneye sevk ettiler. Buradakiler çok ilgililer." diye konuştu.

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