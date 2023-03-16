Bolu Valisi Kılıç'tan 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama:

BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç, kentte meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu an itibarıyla ilimizde herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Sadece bir binayla ilgili kısmi çatlak olduğundan söz edildi, ihbar geldi. Onun dışında herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi.

Kılıç, AA muhabirine saat 13.55'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların son depremlerin ardından daha hassas davrandıklarını söyledi.



Depremin ardından çok sayıda kişinin sokağa çıktığını belirten Kılıç, "Şu an itibarıyla ilimizde herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Sadece bir binayla ilgili kısmi çatlak olduğundan söz edildi, ihbar geldi. Onun dışında herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." bilgisini verdi.

Depremle ilgili Valilik olarak zaten duyarlılığın en üst seviyede olduğunu dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:



"Bizler de bu konuda çalışmalar içerisine girdik zaten. Yerel yönetimler bu konuda neler yapabilir noktasında onların çalışma yürütmesi için onlara da bir yerde bilgi veriyoruz, eğitim faaliyetleri devam ediyor, rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Az önce de zaten deprem konusunda üniversitede bir sempozyumumuz olacaktı. Bu sempozyumda da Bolu'da depremle ilgili ne durumdayız, hazırlık durumlarımız, neler yapılabilir noktasında bir programımız olacaktı."

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