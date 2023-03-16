Bolu'da deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyenler camilerde kalabilecek

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BOLU (AA) - Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar camilerde kalabilecek.

Kentte saat 13.55'te yaşanan depremin ardından 27 artçı sarsıntı meydana geldi. Gün boyunca meydan ve caddelerde vakit geçiren vatandaşlar, hava kararınca evlerine girdi.

Ancak saat 19.36'da hissedilen 3,9 büyüklüğündeki artçı sarsıntı sonrası Bolulular yeniden sokaklara çıktı.

İl Müftülüğü de evlerine girmeye tereddüt eden vatandaşlardan isteyenlerin müftülük ve din görevlilerinin rehberliğinde camilerde kalması yönünde karar aldı.

Kararın, camilerin hoparlörlerinden duyurulmasının ardından bazı vatandaşlar geceyi geçirmek için ibadethanelere geldi.





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