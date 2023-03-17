Abant'ta kar yağışı başladı

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BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta gece başlayan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının etkili olduğu Abant'ta tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de sağanak etkili oluyor.





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