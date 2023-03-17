Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

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BOLU (AA) - Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece de devam etti. Gece hava sıcaklığının da düşmesiyle kar yağışı başladı.

Aladağ bölgesinde bulunan Seben Gölü, Kızık Yaylası ve Bolu-Seben kara yolunun bir kısmında kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı.

Kartalkaya Kayak Merkezi ile Yedigöller Milli Parkı mevkilerinde de kar etkili oluyor.

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