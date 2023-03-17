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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

AA

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

BOLU (AA) - Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece de devam etti. Gece hava sıcaklığının da düşmesiyle kar yağışı başladı.

Aladağ bölgesinde bulunan Seben Gölü, Kızık Yaylası ve Bolu-Seben kara yolunun bir kısmında kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı.

Kartalkaya Kayak Merkezi ile Yedigöller Milli Parkı mevkilerinde de kar etkili oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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