18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törene, Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, Belediye Başkanı Turhan Bulut, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyelerinin anıta çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçede Mengen Ortaokulu tarafından hazırlanan program ise dün Bolu'da meydana gelen 4,8 şiddetindeki deprem nedeniyle iptal edildi.

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