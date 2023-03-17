Bolu'da kamu görevlilerinden oluşan 500 kişilik arama kurtarma ekipleri kurulacak

BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç, kamu kurumlarında görevli personellerden oluşan 500 kişilik profesyonel arama kurtarma ekipleri kurulacağını bildirdi.



Valilik koordinesinde, kamu kurumları ve kaymakamlıklarda görevli personellerden kurulan arama kurtarma derneklerine, AFAD İl Müdürlüğü tarafından eğitim verilmeye başlandı.

İlk eğitim Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan "ORKUT" üyelerine yönelik düzenlendi.

Bolu Bölge Müdürlüğü'nün binasında teorik eğitim alan dernek üyelerine, AFAD'ın Civril Mahallesi'nde bulunan deposunda pratik eğitim veriliyor.

ORKUT üyelerine verilen eğitimlere katılan Vali Erkan Kılıç, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, büyük bir mücadelenin içerisinde olduğunu belirtti.



Deprem bölgesinde, yıkımın çok büyük olduğuna işaret eden Kılıç, "Çok şükür devletimiz, vatandaşlarımız, tüm sivil toplum kuruluşları, herkes bu facianın yaralarını sarmak, bundan en az zararla çıkmak için çalışıyor." dedi.

Kılıç, depremde binaların sağlam olmaması durumunda ortaya çıkan tabloyu herkesin çok net gördüğünü vurgulayarak, depremin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinin son derece önemli olduğunu bildirdi.



Depremlerde, donanımlı arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç olduğunu kaydeden Kılıç, bu konunun yeniden değerlendirilmesi ve büyük afetlerde bütün kurumların hazır olması gerektiğini aktardı.



Kılıç, Bolu'nun da deprem riski bulunan bir kent olduğunu, Bolu'nun yaşanan bu depremlerden ders aldığını belirterek, kentte arama kurtarma ekiplerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildirdi.



-"Biz arama kurtarma birliklerini arttırmaya başladık"

Olası afetlere yönelik yaptıkları çalışmaları, hızlandırdıklarını kaydeden Kılıç, "Biz arama kurtarma birliklerini arttırmaya başladık. İlimizde ve tüm ilçelerimizde arama kurtarma derneklerini kurduk. AFAD Başkanlığı da arama kurtarma faaliyetlerine gönüllü olarak katılmak isteyenleri, eğitimlerden geçirerek akredite ediyor. Bizler de AFAD'ın desteğini alarak, il merkezi ve ilçelerimizde 15'in üzerinde arama kurtarma derneği kurduk. Bunların eğitimleri başladı." ifadelerini kullandı.

Kentte kamu kurumları tarafından kurulan arama kurtarma derneklerinin, profesyonel olarak hizmet vereceğini işaret eden Kılıç, şunları söyledi:



"Orman Bakanlığı bünyesinde orman arama kurtarma birimi de oluşturuldu. Jandarmadaki JAK gibi, polisteki PAK gibi, onlar da arama kurtarma işine başladılar. Sağlıkta, milli eğitimde, ilçelerdeki kaymakamlıklar ve diğer kamu kurumların da dernekleşme faaliyetlerini tamamladık. Orman Bölge Müdürlüğü 2 tane arama kurtarma ekibi oluşturdu. 54 kişilik güçlü bir arama kurtarma birimi Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde olacak. Bunun akabinde, kurumların personellerinden oluşan 15 derneğe biz eğitim verip. Bunları AFAD'a akredite edeceğiz. İnşallah bizim niyetimiz 400-500 kişilik tüm ülkeye hizmet edebilecek, güçlü arama kurtarma birliklerinin derneklerinin oluşturulması."

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ise herkesin afetlere karşı önlem alması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün ya da yarın yaşanabilecek afetlere karşı hazırlıklı olmak durumundayız. Biz de bölgede olası bir afete müdahale edebilecek şekilde arama kurtarma ekiplerine eğitim aldırmak ve onları bu konuda yetiştirmek düşüncesine girdik. Arkadaşlarımız, çok değerli hizmetleri olacak." diye konuştu.

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