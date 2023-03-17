Bolu'da gazeteci Hüseyin Varlık anısına fotoğraf sergi salonu açıldı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde 2020'de vefat eden fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Hüseyin Varlık anısına fotoğraf sergi salonu açıldı.

Hüseyin Varlık'ın adının yaşatılması için ailesi tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, oğlu Varol Varlık ve kızı Merve Süheyla Turan tarafından Varlık'ın Türkbeyli Mahallesi Gökçesu Caddesi'ndeki fotoğraf dükkanının yanında sergi salonu oluşturuldu.

Hüseyin Varlık'ın doğum gününe denk gelen sergi salonunun açılış törenine, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, cumhuriyet savcısı Hakan Aşık, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Varlık'ın sergilenen fotoğrafları ilgiyle inceledi. Sergi salonunda Varlık'ın çektiği fotoğrafların yanı sıra meslek yaşamı süresince kullandığı fotoğraf makineleri, ulusal ve yerel gazetelere yayımlanan haberlerden örnekler de bulunuyor.

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