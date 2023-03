Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne 42 iş makinesi tahsis edildi

BOLU (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün araç filosuna 42 iş makinesinin dahil edildiğini bildirdi.

Tiryaki, yaptığı yazılı açıklamada, araç envanterini son birkaç ayda genişleten Orman Genel Müdürlüğünün, yeni iş makineleriyle göz doldurduğu belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü envanterine dün dahil edilen kara ve hava araçlarıyla teşkilatın güçlendiğini vurgulayan Tiryaki, "Orman yangınlarına müdahalede kullanılacak olan yeni araçlarımız, aynı zamanda ülkemizde yaşanan afetlerde de hizmet verecek. Gönül ister ki bu araçlara hiç ihtiyaç kalmasın. Ancak ihtiyaç duyulduğu her an, yenilediğimiz ve gençleştirdiğimiz filomuzla her daim ülkemizin hizmetinde olacağız." ifadelerini kullandı.



Tiryaki, araçların tamamının bölge müdürlüklerine dağıtımının gerçekleştiğini aktararak, "Bolu'ya da toplamda 42 yeni araç gönderdik. 3 dozer, 7 greyder, 2 ekskavatör, 2 mini ekskavatör, 3 kamyon, 10 arazöz ve 14 yangın ilk müdahale aracını Bolu orman teşkilatımızın envanterine dahil ederek Bolu'nun araç filosunu güçlendirdik." açıklamasında bulundu.



