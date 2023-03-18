Vali Kılıç'tan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

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BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 108'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kılıç, mesajında, Çanakkale'de bağımsızlık ve hürriyet uğurunda, eşi benzeri olmayan bir mücadelenin tarihe altın harflerle yazıldığını belirtti.

18 Mart 1915'te, "Çanakkale geçilmez" diyen şuheda kanlarıyla sulanan mukaddes vatan topraklarının, ilelebet payidar kılındığını vurgulayan Kılıç, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını kaydetti.





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