Bolu'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun Ankara istikametine seyir halindeki Ahmet D'nin kullandığı 34 LA 3314 plakalı hafif ticari araçta yangın çıktı.

Yanan aracını emniyet şeride çeken sürücü, itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

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