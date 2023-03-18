En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: İbrahim Ünal, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Kodala, Sabir Ece Kozdere, Casanova, Buket Yılmaz, Dixon, Cansu Aydınoğlulları (Hilal Kocakara, Gizem Çerağ Düzeltir, Cruz, Elisa Tuana Köse, Seher Aksoy, Selin Navruz, Melike Nezihe Çadır)

Türk Hava Yolları: Çağla Akın, Kingdon, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Orthmann, Maglio, (Melis Yılmaz, Özlem Tuğral, Şeyma Ercan, Ada Germen, Bahar Toksoy Guidetti)

Setler: 15-25, 25-14, 22-25, 12-25

Süre: 97 dakika (25, 22, 29, 21)





BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.