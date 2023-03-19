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BOLU (AA) - Bolu'nun yüksek kesimlerinden Aladağ Yaylası'nda kar etkili oluyor.

Şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki yaylada sabah saatlerinde kar etkisini gösterdi.



Kent merkezinde ise kuvvetli yağış aralıklarla devam ediyor.















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