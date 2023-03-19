Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Haydar Avcı, Onur Gülter

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar (Dk. 89 Burak Asan), Safa Kınalı (Dk. 77 Eray Ataseven), Bregu, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Gökhan Alsan (Dk. 46 Ngandu), Batuhan İşçiler (Dk. 77 Bülent Cevahir), Abdurrahman Canlı, Posmac, Ndlovu (Dk. 90+7 Balde)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan (Dk. 89 Hamza Gür), Rashad Muhammed (Dk. 79 Jallow), Bardhi (Dk. 46 Aykut Çeviker), Malle (Dk. 79 Cordeiro), Mikail Okyar, Barış Yardımcı (Dk. 62 Melih İnan), Dembele, Taha Batuhan Yayıkcı, Bekir Karadeniz, Erkam Reşmen

Goller: Dk. 5 Dembele (Ankara Keçiörengücü), Dk. 51 Bregu, Dk. 61 Posmac, Dk. 90+6 Ndlovu (Dyorex Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Bregu, Dk. 86 Ngandu, Dk. 88 Tugay Kaçar, Dk. 90 Hakan Bilgiç (Dyorex Boluspor), Dk. 50 Rashad Muhammed, Dk. 84 Metin Uçar, Dk. 88 Aykut Çeviker, Dk. 90 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)





BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.

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