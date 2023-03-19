Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenen Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, skor avantajının yakalandığı anlarda geri çekilmenin doğru olmadığını söyledi.

Bilazer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen 5 haftalık periyodu temize çekme ve süreci lehlerine düzeltme adına çok önemli bir galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Rakiplerinin önemli bir takım olduğuna değinen Bilazer, "Özellikle merkezdeki baskılarda çok etkili. Sabırlı pas yaparak oyuna başlamak istedik. Bunu yaparken yine bireysel hatamız oldu, 1-0 mağlup duruma düştük. 30. dakikadan sonra da kontrolü ele aldık." diye konuştu.

Bilazer, ikinci yarıda duran toplarının önemini bilerek oynadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Posmac'ın gücünün farkındaydık. Bununla alakalı planlamayı yapmıştık. İstediğimiz sonucu da elde ettik. 2-1 avantaj elde ettik. Daha sonra Göztepe maçında yaşadığımız sıkıntıyı yaşadık. Skor avantajını yakaladığımız anlarda geri çekilmek doğru değil. Yaptığımız hamlelerle bunu ortadan kaldırmaya çalıştık. Daha sonra üçüncü golü bularak skor avantajı ile maçı kazanmış olduk."





- Hamdi Yılmaz: "Maç çok durdu"

Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, ilk yarı iyi futbol oynadıklarını ve golü bulduklarını ancak yakaladıkları pozisyonları harcadıklarını dile getirdi.

Yılmaz, ikinci yarıya kötü başladıklarını vurgulayarak, "İkinci yarıda istediğimiz konsantrasyonu, arzu ettiğimiz futbolu oynayamadık. Neticede, yakaladığın fırsatları değerlendiremiyorsan kaçınılmaz olan skor ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

Bolusporlu futbolcuların çok fazla zaman geçirdiğini savunan Yılmaz, "Dikkat ederseniz o kadar çok yattılar ki... Futbolcu darbe aldığı zaman hakem maçı durduruyor. Maç çok durdu. Bu hakemin etki edebileceği pozisyon değil. Oyuncu yattığı zaman mecbur doktor çağırıyor, sedye getiriliyor. İlk yarı biz oynadık, ikinci yarı Boluspor bizden daha iyi oynadı. Netice de onların lehine çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, play-off hedeflerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Hedefimizden şaşmış değiliz. İlk 7 içerisinde durumumuzu, puanımızı almak istiyoruz. Play-off, ilk bir ya da iki olabilir. Futbol çünkü. Biz, bundan sonraki maçlarımızı kaybetmemek üzere aynı arzu ve istekle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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