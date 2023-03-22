Bolu'da tankerle çarpışan otomobildeki çift öldü

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BOLU (AA) - Bolu'da tankerle çarpışan otomobilde bulunan karı koca hayatını kaybetti.

Mehdi A. idaresindeki 14 BC 747 plakalı su tankeri Bolu-Mudurnu kara yolunun Çepni köyü mevkisinde Ali Ceyhan yönetimindeki 14 AAT 240 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Ali Ceyhan (57) ile eşi Fatma Ceyhan'ın (51) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü ise Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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