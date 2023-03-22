Bolu'da bir iş yerinden 500 bin lira çalan 3 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da bir iş yerinin kasasından 500 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aktaş Mahallesi'nde unlu mamuller satan bir iş yerinin kasasından 500 bin lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından biri kadın 3 kişinin eşgalini belirleyen ekipler, Plaka Tanıma Sistemi'nden şüphelilerin kullandığı aracın kente giriş yaptığını tespit etti.

Aracı takibe alan Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, hırsızlık için İstanbul'dan geldikleri belirlenen A.B.I. (45) ile Bolu'da ona yardım eden S.K. (33) ve Ö.O'yu (34) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, A.B.I'nın hakkında kesinleşmiş 59 yıl hapis cezası, benzer suçlardan 29 kayıt ve 10 farklı suçtan arama kararı bulunduğu öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.