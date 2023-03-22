Başarılı engelli kişilerin hayatını tiyatroyla anlattılar

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla çeşitli alanlarda başarıya imza atan engellilerin hayatı tiyatroyla gösterildi.



Gentaş Ahmet Kahraman Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından engellilerin hayatlarına ve günlük yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek amacıyla "Elimi Tutsan Engelimi Unutsam" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda Türkiye'de ve dünyada engelini aşarak başarılı işlere imza atan Aşık Veysel, Eşref Armağan, Sümeyye Boyacı, Thomas Edison ve Helen Keller gibi kişilerin hayat hikayelerinin anlatıldığı tiyatro oyunu sergilendi.



Okul müdürü Adem Battal ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğretmeni Mehtap Dursun'un koordinasyonunda Gökçesu Şehit Aydın Çetin İlkokulu ile Gökçesu ve Atatürk ortaokullarında programlar yapıldı.



Etkinlikte konuşan Battal, engelliliğin, doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu oluşabileceğini söyledi.

Engellilerin hayatta yaşadıkları, sıkıntıları, sorunları ve duygularıyla baş başa olduğunu anlatan Battal, şunları kaydetti:



"İnsanların onlara bakışları değişmiyor. Acımalı, göz ucuyla süzmeler değişmiyor. Günlük yaşamdaki zorlukları bitmiyor. Eğitimciler olarak bu bakışları, algıları değiştirmekle yükümlüyüz. Geleceğimiz olan öğrencilerimizde bu farkındalığın artmasına yardımcı olmalıyız. İşte tam da bu yüzden bugün burada Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde 'Elimi Tutsan Engelimi Unutsam' adlı projemizde engelli başarı hikayelerini sizler için ele aldık."



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