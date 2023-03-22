Boluspor, Denizli deplasmanına galibiyet için gidecek

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, Altaş Denizlispor maçında 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Bolu ekibi, ligin 28. haftasında 24 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra teknik direktör Muzaffer Bilazer koordinesinde teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.





- "En iyisini yapıp deplasmanda 3 puan alma zorunluluğumuz var"

Teknik direktör Muzaffer Bilazer, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın başına geldikten sonra 3 karşılaşmaya çıktıklarını söyledi.

Bilazer, Altaş Denizlispor maçının önemine dikkati çekerek, "Rakibin durumu da ortada. Onlar için kendi sahalarında çok önemli bir maç. Onlar da bir çıkış arıyorlar. Biz de Denizli maçını kazanıp play-off noktasında tekrar kontrolü ele almak istiyoruz. Onun için bizim için de önemli. Teknik ve taktik yönü bir tarafa, bu maçın duygusal ve psikolojik tarafı çok daha önemli." diye konuştu.

Boluspor'un kaliteli oyunculara sahip olduğuna işaret eden Bilazer, "Bazı sorunlarımız var. Basit hatalarımız oluyor, top kaybı noktasında. Bunları da düzeltebilirsek play-off hattındaki en iddialı takımın Boluspor olacağını düşünüyorum." dedi.



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