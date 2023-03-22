Bolu'dan depremzedelere ramazan yardımı

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BOLU (AA) - Bolu Valiliği tarafından hem kentte bulunan depremzedelere hem de Hatay'ın Hassa ilçesindeki depremzedelere Ramazan yardımı yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, valilik koordinesinde hayırseverlerin katkılarıyla ramazan bereketini depremzedelerin iftar sofralarında buluşturmak için yardımların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 1815 ramazan gıda kolisinin Hatay'ın Hassa ilçesindeki afetzedelere gönderildiği aktarılan açıklamada, kentte misafir edilen depremzedeler için de "Yardımlaşma Çarşısı" kurulduğu, buradan da 4 bin 41 kişiye giyim, 2 bin 278 kişiye gıda, 2 bin 464 kişiye hijyen paketi, 145 kişiye bebek ihtiyaçları, 51 kişiye battaniye/yorgan, 185 aileye yol, 47 aileye ev eşyası yardımı yapıldığı kaydedildi.





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