Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

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BOLU (AA) - Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar, Gerede ilçesi Arkut Dağı ve Kartalkaya kayak merkezi ile Yedigöller bölgesinde etkisini gösteriyor.

Bolu kent merkezinde ise gece başlayan sağanak aralıklarla sürüyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışın gün içerisinde kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.

İlde 6-7 derece olan hava sıcaklığının ise yarından itibaren 15 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

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