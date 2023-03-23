Boluspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Dyorex Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kırmızı-beyazlı ekip, Altaş Denizlispor maçının hazırlıkları kapsamında kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Muzaffer Bilazer koordinesinde gerçekleşen antrenmana koşuyla başlayan Bolu ekibi, çalışmalarını teknik ve taktik ağırlıklı organizasyonlarla bitirdi.

Boluspor, Altaş Denizlispor ile yarın saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.