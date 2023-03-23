Mengenli kursiyerler Amasra'yı gezdi

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BOLU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım çalışmalarına katılan Mengen Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri için Bartın'ın Amasra ilçesine gezi düzenlendi.

Kursiyerler, depremlerin ardından Mengen Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyalarında da görev aldı.

Gerek kurslarda hazırladıkları malzemeler gerekse de toplanan yardım malzemelerinin paketlenmesi ve taşınması gibi işlerde görev alan kursiyerler için Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından moral gezisi düzenlendi.

Kursiyerler, gezi kapsamında Bartın'ın Amasra ilçesine giderek, buradaki tarihi ve turistik yerleri görme imkanı buldu.

Mengen Halk Eğitim Müdürü Ahmet Çevik yaptığı açıklamada, kursiyerlerin moral ve motivasyonunu artırmak için gezi düzenlediklerini kaydetti.

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