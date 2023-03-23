Bolu'da depremzedeler ile gaziler ve şehit ailelerine iftar verildi

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BOLU (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Bolu'ya gelen afetzedeler ile gaziler ve şehit aileleri iftar yaptı.

Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ramazan ayının ilk gününde, kentte misafir edilen depremzedeler ile gaziler ve şehit aileleri için iftar verildi.

Paşaköy Mahallesi'ndeki Kongre Merkezinde düzenlenen iftar programına, Vali Erkan Kılıç ve daire amirleri katıldı.

İftarın ardından konuşan Vali Kılıç, ramazan ayının ilk iftarını depremzedeler, gaziler ve şehit aileleriyle yapmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını belirten Kılıç, Türk milletinin bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içinde aşabileceğini kaydetti.

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