Genç depremzedenin enkaz altında kalan protez bacağı yenilendi

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BOLU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da protez bacağı enkaz altında kalan gence yenisi takıldı.

Depremlerde 28 yaşındaki Mehmet Karabulut'un yaşadığı ev yıkıldı.

Sağ bacağını 5 yıl önce geçirdiği kaza sonucu kaybeden Karabulut'un protez bacağı da depremde enkaz altında kaldı.

Bolu'ya getirilen Karabulut'un durumunu öğrenen Bolu Valisi Erkan Kılıç, gence yeni protez bacak temin edilmesi için talimat verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin, Düzce'de bir firmayla irtibata geçerek yapılmasını sağladığı protez bacak, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde Karabulut'a takıldı.

- "Çok mutluyum"

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, gazetecilere, gencin protez bacağına kavuşmasını sağladıklarını kaydetti.

Mehmet Karabulut da yeni protez bacağına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, başta Vali Kılıç olmak üzere yetkililere teşekkür etti.

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