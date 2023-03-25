Bolu'da 1300 çiftçiye eğitim verildi

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BOLU (AA) - Bolu'da "Sınırsız Eğitim Sorunsuz Üretim" Projesi kapsamında 1300 çiftçiye eğitim verildi.



İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Ekim 2022 tarihinde başlayan proje çerçevesinde, her hafta 4 köyde verilen eğitim programının sona erdiği bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın insan odaklı çalışma prensibi doğrultusunda düzenlenen eğitimlerde, çiftçilere farklı alanlarda bilgi verildiğini vurgulayan Murat, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, tarımsal teknolojilerin çiftçilerimize ulaştırılmasını sağlamak, tarımsal destekler, özel idare destekli projeler, hayvancılık, tarımda iş güvenliği ve güvenli traktör kullanımı, TARSİM ile üreticilere ve bölgeye özel lokal sorunlar ele alındı. Hayvansal ve bitkisel işletme yoğunlukları göz önünde bulundurularak, düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantılarında 84 köyümüzde 1300 üreticimizin katılımı ve yüzde 97 gerçekleşme oranıyla tamamlanmıştır."

Murat, üreticiler ile üretici adaylarını, devam eden "Sağlıklı Gıda ile Büyüyorum" ve "Tarladan Sofraya Kalıntısız Yaşam" projelerine katılmaya davet etti.





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