Bolu'da gıda denetimi yapıldı

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BOLU (AA) - Bolu'da ramazan ayının ilk 2 gününde 65 iş yeri denetlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, yaptığı yazılı açıklamada, gıda kontrol ekiplerinin, tarladan, çiftlikten imalata, imalattan satışa, satıştan sofraya gıda ürünlerinin üretiminin her aşlamasında kontrol ve izleme faaliyetlerini ramazan ayında da sürdürdüğünü belirtti.

Rutin olarak yapılan denetimleri özellikle ramazan ayı boyunca halkın sağlığı açısından sıklaştırdıklarını aktaran Murat, "Güvenli gıda her vatandaşımızın hakkıdır. Bu amaçla hareket eden Bakanlığımız ve taşra birimlerimiz 365 gün denetimlerini sürdürmekle beraber özellikle içerisinde bulunduğumuz ramazan ayı gibi tüketimin ve tüketim çeşitliliğinin arttığı dönemlerde suistimalleri önlemek adına denetim ve kontrol çalışmalarını sıklaştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde özellikle ramazan kolisi gibi kapalı ambalajda yer alan ve son tüketim tarihleri görünmeyen ürünlerin de incelendiğine değinen Murat, şunları kaydetti:



"Halkımızın sağlığını riske atan üretim ve tüketim alanlarına kesinlikle müsamahamız yoktur. Bu denetimlerde, 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri gereği özellikle işletmelerin uyması gereken, asgari teknik ve hijyenik koşullar, personel hijyenine ait gereklilikler, etiketleme yönetmeliği kapsamında etiket bilgilerinin uygunluğu ve doğruluğu, ürünlerin saklama ve servis koşullarının kontrolleri yapılarak çok geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirilmektedir."

Murat, yıl başından bu yana 7 ekibin 1230 denetim gerçekleştirdiğini aktararak, ramazanın ilk iki gününde ise 65 iş yerinin denetlendiğini, ramazan süresince kontrollere devam edileceğini bildirdi.

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