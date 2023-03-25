Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, araçtaki 1 çocuk yaralandı.

Çatacık köyünde, tarlasına giden Erol Akman'ın (58) kullandığı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada traktörün altında kalan sürücü Akman olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan Ali Barış Akman (8) yaralandı.

Ali Barış Akman, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Sürücü Akman'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Göynük İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.