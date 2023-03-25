Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, araçtaki 1 çocuk yaralandı.
Çatacık köyünde, tarlasına giden Erol Akman'ın (58) kullandığı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Akman olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan Ali Barış Akman (8) yaralandı.
Ali Barış Akman, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Sürücü Akman'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Göynük İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.