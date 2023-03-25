Bolu'da fizik tedavi hastanesi sismik izolatörlerle depremden korunacak

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BOLU (AA) - Bolu'da İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Araştırma Hastanesi, depreme karşı sismik izolatör kullanılarak inşa edilecek.

Karacasu beldesinde bulunan ve bölgenin en önemli fizik tedavi hastanelerinden olan İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Araştırma Hastanesinin yeni yerine taşınması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda eski hastaneye yaklaşık 500 metre uzaklıktaki alanda yeni binanın inşaatında temel çalışmaları yapılıyor.

Hastanenin depreme dayanıklı olması için de çalışmalara zemin güçlendirme işlemleriyle başlandı.

Gerek Bolu gerekse bölgeden gelen hastaların hizmet alabileceği 250 yatak kapasiteli hastanenin temeline, depreme karşı koruma sağlamak amacıyla 6 bin 350 DSM kazık yerleştiriliyor.

Ayrıca hastane binasına, depremde oluşabilecek sarsıntıların daha az hissedilmesini sağlayacak 64 damper ve 184 sismik izolatör yerleştirilecek.

- "Bina deprem mevzuatına ve kurallara uygun yapılıyor"

Vali Erkan Kılıç, hastane inşaatında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Kılıç, gazetecilere, binanın deprem mevzuatına ve kurallara uygun yapıldığını aktararak, "İzolatör sistemi olacak. Bir de damper denilen ayrı bir sistem var. Bunlar tamamen depremi engellemeye çalışan, binanın zarar görmesini engellemeye çalışan sistemdir." dedi.

Hastanenin tamamlandığında Bolu'nun yanı sıra bölgede illere hizmet vereceğini dile getiren Kılıç, "Son derece modern fizik tedavi hastanesi olacak. Bununla beraber fizik tedavi anlamında da hastanemizi yenilemiş olacağız." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol da "Depreme dayanıklılık açısından da son derece modern bir yapı içerisinde hizmetimizi daha kaliteli hale getirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

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