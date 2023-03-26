Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi

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BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki oteller, kar kalınlığı 1 metreyi bulmasına rağmen rezervasyonların azlığı nedeniyle sezonu kapatma kararı aldı.

Ankara ile İstanbul arasında bulunan ve Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan merkezde, yeterli kar olmaması nedeniyle ertelenen sezon açılışı 15 Aralık 2022'de gerçekleştirildi.

Toplam 2 bin yataklı 5 otelde konaklayan ve günübirlik tatilciler, yapay karlama sisteminin de kullanıldığı uzunluğu 70 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yaptı.

Bölgedeki kar kalınlığı 1 metre seviyelerinde olmasına rağmen tesislerde hizmet veren oteller, rezervasyon oranlarının beklenilen seviyelerin altında gerçekleşmesi nedeniyle sezonu sonlandırma kararı aldı.

Merkezdeki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelinde büyük üzüntüye neden olduğunu belirtti.

Kartalkaya'nın Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Avcı, geçen yıllara oranla bu sezonun buruk geçtiğini dile getirdi.

Avcı, daha önceki yıllarda yaklaşık 300 bin kişinin merkeze geldiğini aktararak, "Bu sezonda ise 70-80 bin arasında ziyaretçimiz oldu. Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.





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