Boluspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Dyorex Boluspor, ligin 29. haftasında karşılaşacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 57 puanla liderliği sürdüren Yılport Samsunspor maçının hazırlıkları kapsamında kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenman yaptı. Teknik direktör Muzaffer Bilazer yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Ligde 41 puan ile 9. sırada yer alan Bolu temsilcisi, Yılport Samsunspor ile yarın saat 14.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

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