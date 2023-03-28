Dyorex Boluspor- Yılport Samsunspor maçının ardından

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında oynadığı Yılport Samsunspor'a 5-1 yenilen Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ancak hedefleri doğrultusunda yollarına devam edeceklerini söyledi.

Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya kazanmak için çıktıkları karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Plan olarak doğru başladıkları karşılaşmanın başında istediklerini de gerçekleştirdiklerini ifade eden Bilazer, "Skor avantajını yakaladık, arka tarafta biraz daha fazla pas yapmamız gerekiyordu. Onda eksiğimiz kaldı. Skoru da arttırabilirdik. Maalesef ilk yarı olmadı. Ama 1-0 önde kapattığımız maçın ikinci yarısında bambaşka senaryo oluştu. Özelikle merkezden 2 top kaybı oldu. Bunlardan biri gol oldu, öbürü de hem penaltı hem kırmızı kart. Bir anda maçın senaryosu başka bir boyuta evrildi." şeklinde konuştu.

Bilazer, aldıkları mağlubiyetin canlarını sıktığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Fazlasıyla motive olduğumuz, iyi hazırlandığımız müsabakada bu şekilde kayıp tabii oldukça canımızı sıktı. Ama yine dik durup yolumuza devam edeceğiz. Sadece üzüldüğüm nokta, çok iyi oynadığımız, çok rahat kazanabileceğimiz Samsunspor'a bütün zorlukları çıkardığımız, önde baskıyı doğru yaptığımız bir maçın ikinci yarısında durumun bu noktaya gelmesi. Hem benim hem de oyuncularım adına üzücü. Yine de dik durup hedefimizden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz."





- Yılport Samsunspor cephesi

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sahasında önemli puan ortalaması tutturan Boluspor'a karşı aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Hak ederek aldıkları farklı galibiyetin önemli olduğuna anlatan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki bu galibiyeti buraya gelmek isteyip gelemeyen, ekranı başında seyreden taraftarımıza armağan etmek istiyorum. Maçı 5-1 kazandık. Deplasmanda 3 puanın dışında farklı kazanılması da bu ligin en güçlü şampiyon adayı olduğumuzun göstergesi. Geride 540 dakikamız var. Şu an baktığımızda en çok gol atan, en çok şut atan, en çok ceza sahasına giriş yapan çok güçlü takımız. Bunları devam ettirmek zorundayız. 16 maçtır kaybetmiyoruz. Zirve yürüyüşümüz hızlı bir şekilde devam ediyor."





- Maç sonrası gerginlik

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Yılport Samsunsporlu futbolcular ile bazı yöneticiler, İl Spor Güvenlik Kurulu kararına istinaden maça alınmayan Samsunspor taraftarları nedeniyle boş olan deplasman tribününe çıkarak fotoğraf çektirdi. Bunun üzerine Dyorex Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve takım yöneticileri, sahaya inerek Samsunspor cephesine tepki gösterdi. Daha sonra Samsunsporlu yöneticiler ile Boluspor yöneticileri arasında arbede yaşandı.

Sahada başlayan arbede daha sonra tribünlere ve stadyum dışına da sıçradı. Stadyum dışında rakip takımın yönetici ve futbolcularına tepki gösteren Boluspor taraftarına polis müdahale etti. İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, stadyuma gelerek Abak ile görüştü. Görüşmenin ardından Abak'ın girişimleriyle taraftar, stadyum çevresinden uzaklaştı.

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