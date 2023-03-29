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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Bolu'da makaslayan tır ulaşımı aksattı

AA

GÜNCELLEME - Bolu'da makaslayan tır ulaşımı aksattı

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu kesiminde makaslayan tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kara yolunun Karanlıkdere mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 KR 056 plakalı tır, kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle makasladı.

Tıra aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ARC 585 plakalı otomobil çarptı.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Yolun kapalı olması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

Güzergahı kullanan sürücüler, Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.

Tırın yoldan çekilmesi çalışması nedeniyle yolun Ankara yönü de trafiğe kapatıldı.

Tırın yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan yol, çift yönlü trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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