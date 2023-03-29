Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, yoğunlaştı.

Kar, Karanlıkdere, Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Sarıçökek, Kaynaşlı Abant Kavşağı, Elmalık, Polisevi geçişlerinde etkili oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 15-20 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı kesiminde sürücüler, zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Karayolları personelinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı bölgede, polis ekipleri sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.