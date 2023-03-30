Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu-Abant kara yolunda B.H. idaresindeki 78 BZ 748 plakalı otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde M.G. yönetimindeki 34 CUL 217 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki D.Ç. yaralandı.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.