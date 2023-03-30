Bolu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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BOLU (AA) - Bolu'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ şüphelisi Suriye uyruklu K.B'nin (31) Bolu'da olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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