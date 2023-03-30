Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu kent merkezinde kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde iki gündür aralıklarla yağan kar, öğleden sonra etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.