Bolu'da gıda denetimleri devam ediyor

BOLU (AA) - Bolu'da ramazan ayında 220 iş yeri, imalathane ve depoda gıda denetimi yapıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gıda kontrol ekiplerinin ramazanda da denetimlere ara vermeden devam ettiği belirtildi.



Güvenli gıdanın her bir vatandaşın hakkı olduğu vurgulanan açıklamada, bu amaçla hareket eden Tarım ve Orman Bakanlığı ile taşra birimlerinin, 365 gün çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Denetimlere, ramazan ayında da suiistimallerin önlenmesi amacıyla devam edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Denetimlerimizde ramazan kolisi gibi kapalı ambalajda yer alan ve son tüketim tarihleri görünmeyen ürünlere önem vererek incelemekteyiz. Bunun yanında çiftlikten, tarladan sofraya gıda güvenilirliği kapsamında birincil üretim dahil olmak üzere üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında, etkin kontrol ve denetim ile tüketiciye yeterli ve güvenli gıda arzını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Denetimlerimizde sağlıksız gıdaya müsamaha gösterilmeyecektir."

Açıklamada, ramazan ayında 7 ekibin yaklaşık 220 denetim faaliyeti gerçekleştirdiği bildirildi.

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