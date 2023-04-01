Bolu'da trafo patlamasında 2 kişi yaralandı

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BOLU (AA) - Bolu'da belediyeye ait sosyal tesisteki trafonun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Belediye binasının yanında bulunan sosyal tesiste trafo bakımı sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan belediyenin elektrik ustası ile sosyal tesis çalışanı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri ise yangını söndürerek tesisteki dumanı tahliye etti.

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