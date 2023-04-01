Bolu'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoldan çıkarak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Otoyol üzerinden İstanbul istikametine seyreden Yalçın Ç. idaresindeki 34 GLR 753 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniçağa mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



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