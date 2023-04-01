Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

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Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Bolu Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Kodala, Ece Kozdere, Alvarez, Elisa Tuana Köse, Dixon (Selin Navruz, Gizem Cerağ Düzeltir, Hilal Kocakara, Cruz, Melike Nezihe Çadır)

İlbank: Aysun Aygör, Ecesu Soner, Eylül Karadaş, Tuğçe Öçal, Melda Güler, Azra Sena Uğraş (Sinem Bayazıt, Ayşin Yarayan)

Setler: 17-25, 25-17, 25-22, 25-16

Süre: 87 dakika (20, 21, 24, 22)





BOLU (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Bolu Belediyespor, sahasında İlbank'ı 3-1 mağlup etti.

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