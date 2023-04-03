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Bolu'da gölette teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

AA

Bolu'da gölette teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

BOLU (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinden balık tutmak için Bolu'nun Seben Taşlıyayla Göleti'ne gelen ve teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmasına başlandı.

Dün Nallıhan'dan Uğur Çınar (33), arkadaşı Ferdi Uludağ (44) ile balık tutmak için Seben Taşlıyayla Göleti'ne geldi. Gece saatlerinde Alput Yaylası mevkisinden gölete açılan 2 arkadaş, teknenin alabora olması sonucu suya düştü.

Çınar kendi imkanları göletten çıkarken, Uludağ suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler ilk etapta gölet kıyısında inceleme yaptıktan sonra botla arama çalışmalarına başladı.

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