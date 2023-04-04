Yeniçağa'da Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı

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BOLU (AA) - Bolu'da Yeniçağa Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeniçağa Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek GETAT Merkezi'nin hasta alımına başladığı bildirildi.

Bolu'da 2018 yılından bu yana Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren GETAT'ta hacamat-kupa, sülük, ozon terapi, mezoterapi, akupunktur ve hipnoz gibi alternatif tıp tedavilerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, GETAT'ın Yeniçağa Devlet Hastanesi bünyesinde de faaliyet göstereceği ve bölgede bulunan ilçeler ile köylerdeki vatandaşların bu hizmetlerden faydalanabileceği kaydedildi.

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