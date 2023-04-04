Buzağı desteklerini kaçıranlar yetiştiriciler, 15 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde "2022 Yılı Buzağı Desteği" başvuru dönemini kaçıranlar için süre 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilk dönemi kaçıran yetiştiricilerin 15 Haziran'a kadar başvuru yapabileceklerini açıkladı.

Açıklamada, yetiştiricilerin bağlı bulundukları birlik ve kooperatiflere başvurabileceği, yetiştirici örgütüne üye olmayanların ilçe müdürlüğüne başvurmaları gerektiği kaydedildi.

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